На выходных в Ростове синоптики прогнозируют пасмурную погоду

Порывы ветра будут небольшие, до двух метров в секунду. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В выходные дни в Ростове значительно потеплеет. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 января, в городе ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит всего -2...-1 градус. Вечером эти показатели сохранятся. Скорость ветра в этот день составит четыре метра в секунду.

В воскресенье, 15 января, ростовчан также будет ждать пасмурная погода, но без осадков. Днем и вечером в городе ожидается 0 градусов. Порывы ветра будут небольшие, до двух метров в секунду.

Отметим, что плюсовая погода ожидается в Ростове уже с понедельника. Воздух в городе прогреется до +5 градусов.

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