Власти Ростова-на-Дону пока не планируют полностью выкупать «Ростовводоканал»

75 % акций «Ростовводоканала» сейчас выставлены на торги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону пока не планируют полностью выкупать в собственность «Ростовводоканал». Сейчас более выгодным представляется сотрудничать с инвестором, сообщил на встрече с журналистами сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Потратить бюджетные деньги и купить водоканал можно, но тогда вся нагрузка ляжет на нас. Только «Лукойлу» кредит на 4 млрд рублей понадобился, невозможно столько вкладывать. Нужно дать возможность бизнесу прийти, взять кредит в банке и работать. Сегодня задача города - получить хорошего партнера, - пояснил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что сотрудничать следует с честными компаниями, которые уже имеют достаточный опыт управленческой работы.

- Пока до конца история еще не определена. Неизвестно, кто зайдет. И смотря какой бизнес: если есть опыт управления водоканалом, это эффективный партнер. Если инвестор не понимает дела и будет вымывать деньги, это неэффективный партнер, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, сегодня город имеет 24 % акций «Ростовводоканала», это блокирующий пакет. 74,85 % принадлежало компании «Евразийский». Однако в течение 3 лет каждый новый директор попадал под уголовные дела, после этого все активы были арестованы. Иными словами, практически 75 % акций «Ростовводоканала» сейчас выставлены на торги.

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