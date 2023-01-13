Стоимость квартир в новостройках Ростова увеличилась на 32%

Ранее квадратные метры в ростовских новостройках оценивали до 4,4 млн рублей Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростове-на-Дону стоимость квартир в новостройках в начале зимы 2023 года по сравнению с данными за январь 2022 года увеличилась на 32%. Информацию об этом публикует «РБК-Недвижимость» со ссылкой на портал «ЦИАН. Аналитика».

Эксперты выяснили, что в среднем за первичное жилье в донской столице с покупателей сейчас берут около 5,8 млн рублей. На данный момент Ростов по динамике цен занимает третье место по России среди городов-миллионников.

К слову, еще в начале прошлого года квадратные метры в ростовских новостройках оценивали до 4,4 млн рублей. Добавим, первое и второе места по стоимости нового жилья в январе 2023 года занимают Самара и Казань. Там рост составил 39 % и 35 % соответственно. Квартиры стоят в районе 6,1 млн и 9,2 млн рублей.

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