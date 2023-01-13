В Первомайском районе Ростова из-за строительства магазина ограничат движение машин

Причина ограничений - строительно-монтажные работы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 29 января до 31 декабря в Первомайском районе Ростова-на-Дону ограничат движение машин по переулку Играскому. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
- Дорогу частично перекроют на участке от улицы Киргизской до переулка Игарского, 31А (по западной стороне), - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что сложности на указанном участке ожидаются из-за строительства магазина бытового обслуживания, который находится на Киргизской.
Добавим, также в донской столице до 30 июня 2023 года продлили дорожные ограничения на улице Варфоломеева в районе дома № 260а. Причина этому - строительно-монтажные работы.
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