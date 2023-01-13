В Ростове при пожаре от отравления продуктами горения погиб 58-летний мужчина

Возгорание на четвертом этаже тринадцатиэтажного дома в Суздальском переулке произошло в четверг в 06:54. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Ростове при пожаре в многоквартирном доме утром 12 января погиб 58-летний мужчина. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Ростовской области, причиной его смерти стало отравление продуктами горения.

Напомним, возгорание на четвертом этаже тринадцатиэтажного дома в Суздальском переулке произошло в четверг в 06:54. Из ближайших к месту пожара квартир были эвакуированы семь человек. Во время тушения пламени спасатели нашли на месте пожара тело мужчины, установить личность которого сразу не удалось.

Огонь был ликвидирован в 07:15 на площади 100 квадратных метров. На месте работали семь единиц техники и 18 спасателей.

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