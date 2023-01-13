Систему теплоснабжения Ростова собираются обновить в течение двух лет за 3 млрд рублей

До этого деньги на ремонт перечисляли только компаниям с государственным участием Фото: Олег УКЛАДОВ

Систему теплоснабжения Ростова-на-Дону должны обновить в течение двух лет за 3 млрд рублей льготного кредита. Средства Фонда национального благосостояния донской столице выделили первой в стране. Об этом 12 января журналистам рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- До этого деньги перечисляли только компаниям с государственным участием. Сегодня льготный кредит в 3 млрд рублей был получен при сопровождении правительства России. Это приличные деньги, которые за два года позволят поменять инфраструктуру, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, сейчас износ городских коммуникаций не превышает 60 %.

- В прошлом году подлатали очень много, но проблемы были, есть и будут. Главное - адекватно и максимально быстро реагировать. За последние 3 года при поддержке губернатора бюджет увеличили до 57 млрд рублей. Еще раз подчеркну, об этом мы даже мечтать не могли, - подчеркнул сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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