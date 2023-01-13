В Ростове-на-Дону машина Почты России сбила на «зебре» 15-летнюю девочку

Несчастный случай произошел на улице Белорусской
Фото: Сергей ГАПОН
Утром 13 января в Ростове-на-Дону водитель машины Почты России сбил девочку 15-летнюю девочку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.
- Несчастный случай произошел около 7:40 на улице Белорусской. 49-летний водитель Lada Largus наехал на ребенка на пешеходном переходе. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители, - рассказали в ведомстве.
Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе УФПС Ростовской области Почты России.
- Мы сожалеем о случившемся и желаем скорейшего выздоровления. Водитель отстранен от работы до полного выяснения обстоятельств происшествия, - проинформировали в организации.
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