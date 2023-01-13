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НовостиОбщество13 января 2023 10:21

В Ростове на Таганрогской собираются возвести крупный жилой комплекс за 42 млрд рублей

Застроить намерены территорию около 58 га
Ангелина СКИБА
На свободном пространстве должны возвести многоквартирные дома

На свободном пространстве должны возвести многоквартирные дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в районе улицы Таганрогской планируют возвести крупный жилой комплекс за 42 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Было принято решение правительственной комиссией, и в ближайшее время губернатор это одобрит. Это территория Болгарстроя. Общий объем строительства - 516 тысяч кв метров, - рассказал глава ростовской администрации.

Речь идет о полностью заброшенной территории площадью около 58 га. По плану, на свободном пространстве должны возвести многоквартирные дома, школу, три детсада, дом культуры, храм, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговые точки и новые дороги.

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