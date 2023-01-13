В Ростове на Таганрогской собираются возвести крупный жилой комплекс за 42 млрд рублей

На свободном пространстве должны возвести многоквартирные дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в районе улицы Таганрогской планируют возвести крупный жилой комплекс за 42 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Было принято решение правительственной комиссией, и в ближайшее время губернатор это одобрит. Это территория Болгарстроя. Общий объем строительства - 516 тысяч кв метров, - рассказал глава ростовской администрации.

Речь идет о полностью заброшенной территории площадью около 58 га. По плану, на свободном пространстве должны возвести многоквартирные дома, школу, три детсада, дом культуры, храм, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговые точки и новые дороги.

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Работу с собственниками объектов ведут с начала 2022 года (подробности)