В 2023 году в Ростове планируют приступить к проектированию новой четырехполосной дороги

Новая улица будет идти за Гребным каналом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона планируют построить новую четырехполосную дорогу с развязкой. Такую информацию на встрече с журналистами 12 января озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Деньги в бюджет уже заложили. В 2023 году будем объявлять проектирование. Это стратегическая задача губернатора. Новая улица будет идти за Гребным каналом, где будет еще одна развязка, - рассказал глава ростовской администрации.

Известно, что будущую дорогу собираются поднять на 3-4 метра для пожарной безопасности.

- Мы полностью через нее уберем возможность перехода пожара, чтобы огонь не перепрыгивал. Также направление поможет разъединить поток транспорта, чтобы не было пробок. Проект непростой, недешевый, его не так быстро реализуют. Однако есть задача в течение 1,5-2 лет сделать проект и выйти на строительство, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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