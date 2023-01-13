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НовостиОбщество13 января 2023 11:36

В Ростове спрос на вареники перед Старым Новым годом увеличился в два раза

Самыми популярными среди ростовчан оказались вареники с картошкой
Лейла МИРИШОВА
Любимая начинка в варениках у ростовчан - картошка и грибы

Любимая начинка в варениках у ростовчан - картошка и грибы

Фото: Лейла МИРИШОВА

Жители Ростова активно готовятся к старому Новому году. Спрос на вареники увеличился за последние две недели в два раза. СберМаркет рассчитал стоимость самых популярных домашних и покупных вареников в Ростове-на-Дону.

Специалисты выяснили, что слепленные вручную вареники с картошкой обойдутся в 55 рублей за шесть порций. Это на 135 рублей дешевле фабричных. Согласно статистике, ростовчане больше всего любят вареники с картошкой, на втором месте – с картошкой и грибами. Третье место забрали вареники с творогом.

Магазинные вареники с творогом оказались дешевле. За шесть порций в среднем придется заплатить 287 рублей, что на 17 рублей дороже фабричного аналога.

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