В Ростове-на-Дону активы «Ростовводоканала» арестовали и выставили на торги

Полностью выкупать «Ростовводоканал» власти донской столицы не планируют Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на торги выставили почти 75 % акций «Ростовводоканала». Речь идет о ценных бумагах, которые принадлежали инвестору, АО «Евразийский». Об этом на встрече с журналистами рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 74,85 % акций принадлежали компании «Евразийский». На протяжении последних 3 лет каждый приходящий директор попадал под уголовные разбирательства, одно дело за одним. Сейчас активы водоканала арестованы, и практически 75 % выставлены на торги, - прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону.

Чиновник добавил, что муниципалитет сейчас имеет блокирующий пакет акций, примерно 24 %. Однако полностью выкупать «Ростовводоканал» в собственность город пока не планирует.

- Потратить бюджетные деньги и купить водоканал можно, но тогда вся нагрузка ляжет на нас. Нужно дать возможность бизнесу прийти, взять кредит в банке и работать, - пояснил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

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