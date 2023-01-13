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НовостиЭкономика13 января 2023 11:37

В Ростове-на-Дону активы «Ростовводоканала» арестовали и выставили на торги

При этом город все еще владеет блокирующим пакетом акций предприятия
Ангелина СКИБА
Полностью выкупать «Ростовводоканал» власти донской столицы не планируют

Полностью выкупать «Ростовводоканал» власти донской столицы не планируют

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на торги выставили почти 75 % акций «Ростовводоканала». Речь идет о ценных бумагах, которые принадлежали инвестору, АО «Евразийский». Об этом на встрече с журналистами рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 74,85 % акций принадлежали компании «Евразийский». На протяжении последних 3 лет каждый приходящий директор попадал под уголовные разбирательства, одно дело за одним. Сейчас активы водоканала арестованы, и практически 75 % выставлены на торги, - прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону.

Чиновник добавил, что муниципалитет сейчас имеет блокирующий пакет акций, примерно 24 %. Однако полностью выкупать «Ростовводоканал» в собственность город пока не планирует.

- Потратить бюджетные деньги и купить водоканал можно, но тогда вся нагрузка ляжет на нас. Нужно дать возможность бизнесу прийти, взять кредит в банке и работать, - пояснил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

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