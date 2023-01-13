В Ростовской области на выходных ожидается до 1 градуса тепла

В отдельных районах ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области на предстоящих выходных столбик термометра в дневные часы поднимется до 1 градуса тепла. При этом ветер усилится до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

В донской столице 14 и 15 января ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В дневные часы будет до 1 градуса тепла, а в ночные - до 4 градусов мороза. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер - 6-11 метров в секунду.

Облачная с прояснениями погода установится на территории всей Ростовской области. В отдельных районах ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега, по югу в дневные часы - с дождем. Местами на дорогах будет гололедица. Столбик термометра ночью опустится до минус 6 градусов, а по северу и востоку - до минус 10 градусов. В дневные часы по области будет до минус 5 градусов, а по югу - до минус 3 градусов.

В выходные в регионе со скоростью 6-11 метров в секунду будет дуть восточный и юго-восточный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду. Днем и вечером 14 января — с порывами до 15-17 метров в секунду.

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