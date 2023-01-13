В Ростовской области на 30 % увеличили сбор урожая плодов и ягод

Яблок и груш в хранилищах оказалось более 15 тысяч тонн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Ростовской области по итогам 2022 года собрали 19,5 тысячи тонн плодов и ягод. Это рекордный показатель, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Пока нет окончательной статистики, но за 11 месяцев 2022 года урожай вырос на 30,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Увеличение объемов производства связано с темпами закладки интенсивных и суперинтенсивных садов, - отметил Виктор Гончаров.

Известно, что яблок и груш в хранилищах оказалось более 15 тысяч тонн, черешни, вишни, слив и абрикосов - 4,1 тысячи тонн. Всего в Ростовской области площадь плодовых культур в хозяйствах составляет 3,6 тысячи га.

Сейчас для развития импортозамещения аграриям выделяют господдержку. Например, в 2022 году из федерального и областного бюджетов было перечислено 106 млн рублей. По данным властей, на эти деньги смогли заложить почти 200 га молодых садов. В 2023 году на закладку новых садов и уход за деревьями и кустарниками планируют направить порядка 130 млн рублей.

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