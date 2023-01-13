Погибших людей нашли на пепелище выгоревшего дома в селе Самарском

Пожар тушили 22 человека. Фото: сайт управления МЧС России по Ростовской области

В селе Самарском Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом днем 13 января сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Пламя разгорелось на Базарном, 160. Вызов поступил около 8:44 утра. В 9:25 ликвидировали открытое горение. Около 12:20 все потушили, а в 13:35 были обнаружены тела умерших, их личности сейчас устанавливаются, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от экстренных служб задействовали 22 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек и 4 спецмашины.

Добавим, с начала года в Ростовской области произошло 167 возгораний. Основными причинами подобных происшествий оказывались неосторожное обращение с огнем или неисправность электрооборудования и проводки.

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