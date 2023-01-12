В Ростове после пожара начали выяснять обстоятельства гибели 58-летнего мужчины

Эксперты уже осмотрели место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после пожара в переулке Суздальском выясняют обстоятельства гибели 58-летнего мужчины. Об этом днем 12 января сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- Проводится доследственная проверка. Эксперты уже осмотрели место происшествия. Назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня рано утром в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар. Огонь полыхал на площади в 100 кв. метров. Экстренные службы все потушили около 7 часов. Примерно тогда же нашли тело умершего мужчины, при осмотре у него обнаружили признаки отравления угарным газом.

Добавим, во время огненного ЧП отравление продуктами горения также получили двое соседей погибшего. Они попали в больницу, сейчас поступившим пациентам оказывают медицинскую помощь.

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