Жители Западного и центра Ростова остались без тепла в домах

Ростовчане временно останутся без отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 января, на Западном и в центре Ростова-на-Дону снизили, а также полностью отключили подачу тепла. Это связано с дефектами на коммуникациях, сообщает компания «Ростовские тепловые сети».

Так, «коммунальные параметры временно снижены» по следующим адресам: Крепостной, 35, 54, 78, 77, 87, 100, 104, Большая Садовая, 125, 121, 127, 127 а, 160, 164, 166, Суворова, 111, 119, 125, 127(2 узла), 72, 74, Пушкинская, 176, 190, 192-198, 206, Журавлева, 61, 63,104, Красных Зорь, 156, Очаковская, 39, Станиславского, 187, 268.

Перебои ожидаются на Крепостном, 9, 11, 13, 19, 20, 32, 33, 37, Красных Зорь, 104, 105, 105 а, 105 б, 108, 110, 115, 119, 122, 125, 134, 137, 145, 138, 140, 142, 144, 153, 154, 155, 157, 161, Очаковской, 31, 31 а, 32, 33, 33 б, 34, 38, 42, 48, 55, Станиславского, 183, 189, 250, 260, 262, 264, 270, Нахичеванском, 38 а, а также на Седова, 38,129, 133, 137.

Отключение также вынужденно произвели по адресам: Стабильная, 9, 11/1, 13, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 21, 21/1, Жмайлова, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12.

Неполадки сейчас устраняют ремонтные бригады, используются спецмашины. Добавим, ранее в Ростове из-за еще одного дефекта трубопровода на улице Красных Зорь без тепла остались 1 многоквартирный дом и 16 частных домовладений.

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