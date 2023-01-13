В Ростове 17 января несколько улиц останутся без воды

Ростовчанам стоит заранее подготовить запасы воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону десятки домов останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Отключения запланированы с 17 января с 8:00 до 18 января 4:00. Подача воды будет прекращена в границах: ул. Ленина угол ул. Шеболдаева - пер. Ашхабадский угол ул. Герасименко - пер. Ашхабадский, 4 - ул. Погодина, 5/3 – пр. Ленина, 46а – пр. Ленина, 24 – пр. Ленина, 101 – пр. Ленина, 99 – 97 до ул. Шеболдаева.

Причиной отключений стали ремонтные работы. По проспекту Ленина рабочие будут устанавливать водопроводную линию. Горожанам стоит заранее позаботиться о запасе воды.

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