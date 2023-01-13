22 января в Ростове откроют 12 точек сбора живых елок

Зеленых красавиц планируют отправить на вторичную переработку
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
22 января в Ростове-на-Дону будут работать 12 точек сбора живых елок. Зеленых красавиц планируют отправить на вторичную переработку, рассказали в пресс-службе ГК «Чистый город».
Пункты сбора праздничных деревьев:
- Еременко, 101-103, с 10:00 до 12:00
- Зорге, 21 (кампус ЮФУ), с 10:30 до 12:30
- Стачки, 28 (стадион «Локомотив»), с 11 до 13 часов
- Дранко, 114/10, с 11:30 до 13:30
- Шолохова, 292, с 10 до 12 часов
- Сельмаш, 2, с 10:30 до 12:30
- Вересаева, 101/3, строение № 2 (парковка), с 11 до 13 часов
- Подвойского, 70 (ЖК Красный Аксай), с 11:30 до 13:30
- угол Космонавтов/Комарова (верхняя часть парка Дружба), с 10 до 12 часов
- Пушкинская, 214, с 11 до 13 часов
Также откроют пункт на Темерницкой, 71 (до 22 января с 9 до 18 часов) и продолжит работу точка на Каширской, 8/6 (с 10 до 15 часов).
Елки, пихты и сосны будут принимать на утилизацию бесплатно. Перед сдачей следует снять с веток гирлянды, мишуру и другие украшения. В обмен на деревья пообещали вручать экоподарки.
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