22 января в Ростове откроют 12 точек сбора живых елок

Зеленых красавиц планируют отправить на вторичную переработку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

22 января в Ростове-на-Дону будут работать 12 точек сбора живых елок. Зеленых красавиц планируют отправить на вторичную переработку, рассказали в пресс-службе ГК «Чистый город».

Пункты сбора праздничных деревьев:

- Еременко, 101-103, с 10:00 до 12:00

- Зорге, 21 (кампус ЮФУ), с 10:30 до 12:30

- Стачки, 28 (стадион «Локомотив»), с 11 до 13 часов

- Дранко, 114/10, с 11:30 до 13:30

- Шолохова, 292, с 10 до 12 часов

- Сельмаш, 2, с 10:30 до 12:30

- Вересаева, 101/3, строение № 2 (парковка), с 11 до 13 часов

- Подвойского, 70 (ЖК Красный Аксай), с 11:30 до 13:30

- угол Космонавтов/Комарова (верхняя часть парка Дружба), с 10 до 12 часов

- Пушкинская, 214, с 11 до 13 часов

Также откроют пункт на Темерницкой, 71 (до 22 января с 9 до 18 часов) и продолжит работу точка на Каширской, 8/6 (с 10 до 15 часов).

Елки, пихты и сосны будут принимать на утилизацию бесплатно. Перед сдачей следует снять с веток гирлянды, мишуру и другие украшения. В обмен на деревья пообещали вручать экоподарки.

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