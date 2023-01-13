Два человека погибли, еще один получил травмы в ДТП в Сальском районе

На трассе столкнулись BMW 525 и Lada Granta. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Два человека погибли, еще один получил травмы и попал в больницу после ДТП под Сальском. Об этом 13 января сообщил представитель отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Предварительно, сегодня днем 21-летний водитель BMW 525 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

- В результате 73-летний водитель и 66-летний пассажир отечественной легковушки скончались, пострадал пассажир седана. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - уточнил сотрудник отдела пропаганды УГИБДД.

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно придерживаться безопасной скорости и строго соблюдать ПДД.

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