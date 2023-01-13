В Ростовской области собираются снимать фильм о культурной жизни Таганрога

Всего должны снять около восьми серий Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростовской области планируют снимать многосерийный фильм о культурной жизни Таганрога. Эту информацию озвучил лично глава администрации города Михаил Солоницин.

По словам сити-менеджера, всего должны снять около восьми серий. Каждую из частей посвятят отдельным достопримечательностям, в том числе будут рассказывать о театрах и музеях.

Этот проект надеются завершить ко Дню города, то есть к 10 сентября. Таганрожцы надеются, что ленту оценят в итоге не только в донском регионе, но и в других субъектах России.

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