В Ростовской области жителя Шахт заподозрили в покушении на убийство

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жителя Шахт заподозрили в поножовщине и покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

- Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под стражу, - говорится на сайте ведомства.

Предварительно, 64-летний мужчина выпивал у себя дома с 26-летним знакомым, но в какой-то момент между хозяином и гостем разгорелась ссора. Старший участник потасовки дважды ударил обидчика в грудь охотничьим ножом. Однако все-таки смог выжить, он сбежал и позвал на помощь. Сейчас раненый на находится в больнице.

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Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции (подробности)