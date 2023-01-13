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НовостиПроисшествия13 января 2023 15:54

В Ростовской области жителя Шахт заподозрили в покушении на убийство

После нападения на обидчика мужчина попал под следствие
Ангелина СКИБА
Подозреваемый задержан

Подозреваемый задержан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жителя Шахт заподозрили в поножовщине и покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

- Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под стражу, - говорится на сайте ведомства.

Предварительно, 64-летний мужчина выпивал у себя дома с 26-летним знакомым, но в какой-то момент между хозяином и гостем разгорелась ссора. Старший участник потасовки дважды ударил обидчика в грудь охотничьим ножом. Однако все-таки смог выжить, он сбежал и позвал на помощь. Сейчас раненый на находится в больнице.

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Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции (подробности)