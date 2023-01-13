Алексей Логвиненко объяснил, почему на набережной в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра

Все дело в хорошей подготовленности юристов инвестора. Фото: Алиса ТИТКО

Во время беседы с журналистами глава городской администрации рассказал, почему вместо выставочного центра на набережной появился ресторан.

По словам Алексея Валентиновича, все дело в хорошей подготовленности юристов инвестора. Он отметил, что строительством занимается бизнес, поэтому их вложения должны окупаться.

- В документах было указано, что выставочный зал будет с элементами питания. Все это присутствует, - добавил сити-менеджер.

Со слов мэра, пусть даже небольшой, но зал центра современной культуры получился хорошим. И по техническому состоянию лучший в Ростове.

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