Президент поручил властям Ростовской области определить, как восстановить разрушенное ВСУ жилье

В феврале снаряд попал в нежилое строение в Тарасовской районе. Фото: СК РФ.

Президент поручил правительству и властям регионов, в том числе Ростовской области, определить, как восстановить жилье, утраченное из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на официальной странице в социальных сетях.

По словам губернатора, более полугода назад снаряд попал в нежилое строение в Тарасовском районе. Других случаев в области зарегистрировано не было.

При этом губернатор отметил, что совсем без трагедий во время этого конфликта не обошлось. В 2014 году при обстреле было повреждено. В результате один человек погиб, один получил ранение. Власти оказали пострадавшим необходимую помощь.

— По поручению главы государства обязательно определим подходы в выработке необходимых решений вместе с коллегами в правительстве РФ и других регионах, — рассказал Голубев.

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