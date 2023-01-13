Редакцию «Комсомольской правды» отметили за вклад в развитие медиасферы Ростова

Алексей Логвиненко наградил директора Ростовского филиала ИД "Комсомольская правда" Елену Соболеву почетной грамотой. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В честь Дня российской печати сити-менеджер Алексей Логвиненко вручил заслуженные награды журналистам донской столицы.

Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами отметили тех, кто внес значительный вклад в развитие медиасферы Ростова в минувшем году.

Редакцию «КП - Ростов-на-Дону» отметили дважды. Почетной грамотой Алексей Логвиненко наградил директора Ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елену Соболеву. Главный редактор Ольга Гопало награждена благодарностью главы.

- От всей души поздравляю вас с Днем российской печати. Благодарю за активную работу и добросовестный труд. Желаю творческого вдохновения, благодарной аудитории и позитивных новостей!, - обратился к журналистам Алексей Валентинович.

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