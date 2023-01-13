В Шахтах мужчина избил прохожего из-за кошелька

Чтобы дезориентировать жертву, шахтинец его ударил пару раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Шахтах полицейские задержали мужчину, который напал на прохожего, чтобы обокрасть. Об этом сообщили в региональном МВД.

По версии следствия, 35-летний шахтинец нуждался в деньгах. Он заприметил одного прохожего. И решил обокрасть. Дончанин дождался, пока никого поблизости не будет. Подошел к незнакомцу и нанес несколько ударов, чтобы того дезориентировать. А потом выхватил у него из кармана кошелек с деньгами и убежал. В кошельке воришка нашел девять тысяч. И пока он их тратил на свои нужды, побитый незнакомец обратился в полицию.

Стражи правопорядка быстро нашли подозреваемого. Сейчас он задержан.

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