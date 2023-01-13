В Ростове наградили донских журналистов в День российской печати

Василий Голубев также вручил награды победителям конкурса журналистских работ. ФОТО: сайт правительства Ростовской области

В Ростове донской губернатор Василий Голубев наградил журналистов в честь Дня российской печати. Сообщается на сайте регионального правительства.

Глава Ростовской области поблагодарил ростовских и районных журналистов за оперативную реакцию на сложные вызовы.

- Рассчитываю, что ответственную гражданскую позицию, взвешенный подход к освещению событий вы с коллегами сохраните и в наступившем году. Это послужит консолидации общества, объединению всех граждан для решения задач дальнейшего социально-экономического развития региона, - отметил Василий Юрьевич.

Во время церемонии награждения губернатор вручил дипломы и победителям конкурса журналистских работ.

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