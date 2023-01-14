В МЧС предупредили водителей о мокром снеге, тумане и гололедице 14 января

Днем ожидаются плюсовые температуры, а ночью - мороз. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Главном управлении МЧС по Ростовской области предупреждают водителей быть внимательнее на дорогах: в субботу, 14 января, синоптики прогнозируют гололедицу, туман с утра, дождь, налипание мокрого снега, порывистый ветер.

По информации Ростовского гидрометцентра, в донской столице утром и днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег, утром — гололедица на дорогах. Ветер восточный и юго-восточный 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от -1 до +1. Ночью на воскресенье — от -2 до -4.

По Ростовской области облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег и снег пройдут в отдельных районах. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман утром, на дорогах — гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 7 — 12 метров в секунду, днем по востоку региона с порывами до 16. Температура воздуха днем от -5 до нуля, по югу — до +3. В ночь на воскресенье — от -1 до -6, при прояснениях до -12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробнее)