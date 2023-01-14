Два человека пострадали в массовом ДТП с Mercedes на Ленина в Ростове

В аварии с четырьмя машинами пострадали два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в результате массового ДТП на проспекте Ленина два человека оказались в больнице. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

ДТП случилось 13 января, в 20.50, в конце проспекта Ленина, недалеко от площади Страны Советов.

- Предварительно, водитель автомобиля Mercedes Ml 320, двигаясь по проспекту Ленина со стороны площади Страны Советов в сторону проспекта Михаила Нагибина, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине Kia Optima и Mazda CX-5, - делятся подробностями в Госавтоинспекции. - После столкновения автомобиль Kia отбросило на припаркованный у дороги Nissan Murano.

В результате аварии водитель и пассажир «Мерседеса» получили травмы, их доставили в больницу. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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