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НовостиПроисшествия14 января 2023 9:07

В Ростове сбили пешехода в районе Нахичеванского рынка

Иномарка наехала на человека утром
Татьяна ТИХОНОВА
На одном из перекрестков в Нахичевани пешеход попал под колеса.

На одном из перекрестков в Нахичевани пешеход попал под колеса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В результате аварии в Ростове, в районе Нахичеванского рынка пострадал пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 13 января, в девять утра.

- Предварительно, водитель Lexus RX350 в районе дома № 17/1 на площади Льва Толстого при повороте налево наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте на нерегулируемом перекрестке, - рассказали в ведомстве.

В результате аварии переход получил травмы, и его пришлось доставить в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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