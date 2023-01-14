За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 27 человек

Восемь человек попали в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на утро субботы, 14 января, в Ростовской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, за сутки в донском регионе с коронавирусом госпитализировано 8 человек. При этом выздоровело за последний день 19 человек.

Всего же за всю историю пандемии в Ростовской области было выявлено 438 807 заболевших и 427 517 выздоровели.

Что касается гриппа и ОРВИ, то в первую рабочую неделю на Дону эпидпорог был превышен на 25 процентов. За четыре дня первой рабочей недели заболели 13,3 тысячи человек.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светланы Ненадской, причина в более активном контактировании людей с выходом на работу после новогодних праздников. При этом в 97% случаев заболевания гриппом речь шла именно о свином гриппе. А вот среди детей цифры по заболеваемости ниже эпидпорога в два раза.

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