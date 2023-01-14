Губернатор Василий Голубев назвал число жертв от обстрелов ВСУ

Донским властям предстоит подсчитать ущерб и разработать меры по восстановлению разрушенного. Фото: Александр КОЦ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые назвал количество жертв и масштаб разрушений на Дону от обстрелов ВСУ. Об этом глава донского региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Как объяснил Василий Голубев, президент Владимир Путин получил правительству России вместе с органами власти нескольких регионов, среди которых и Ростовская область, определить подходы к восстановлению жилья, разрушенного в ходе обстрелов вооруженными формированиями Украины и при террористических актах.

- У нас в 2022 году был зафиксирован лишь один факт попадания снаряда в нежилое строение - возле домовладения в Тарасовском районе. Было это более полугода назад, и, к счастью, тогда никто не пострадал, - рассказал Василий Голубев.

Но без человеческих потерь, как оказалось, не обошлось.

- В 2014 году в результате обстрелов было повреждено жилье, погиб житель нашего приграничного Донецка, еще один человек получил ранение, - прокомментировал губернатор. - Тогда мы оказали пострадавшим необходимую помощь. Так же будем действовать и в других случаях ЧС, хотя, надеюсь, что их не произойдет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Ситуация остается стабильной»

Василий Голубев — об обстановке в донском регионе после того, как появились сообщения о странных звуках (подробнее)