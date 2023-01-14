В Ростове главбуха управления ЖКХ Советского района подозревают в мошенничестве

Женщина завышала себе зарплату и вносила во все документы ложные сведения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера Управления благоустройства Советского района. Ее подозревают сразу по двум статьям - «Мошенничество» и «Служебный подлог». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

- По версии следствия, с января 2019 по январь 2021 года подозреваемая, пользуясь должностным положением, без оснований начисляла себя завышенную зарплату и вносила в официальные документы по начислению зарплаты заведомо ложные сведения, - уточнили в ведомстве.

В результате подозреваемая незаконно получила и присвоила более 621 тысячи рублей, чем нанесла муниципальному бюджету ущерб в крупном размере.

- Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, - добавили в СК по региону.

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