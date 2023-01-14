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НовостиОбщество14 января 2023 15:28

В Ростовской области льготники смогут подать заявление на бесплатный проезд позже 20 февраля

При этом свою проездную карту они получат позже
Татьяна ТИХОНОВА

Ветераны Ростовской области, которые хотят вместо денежной компенсации получать льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте в натуральном виде смогут подать заявление и после 20 февраля. Об этом рассказала министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

Напомним, ранее стало известно, что заявления у региональных льготников принимаются до 20 февраля, а право на бесплатный проезд вступает с 1 мая. Те же, кто обратится позже, также примут, но и сроки выдачи персонифицированной транспортной карты отодвинутся.

Напомним, на сегодня размер ежемесячной выплаты для региональных льготников - ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных - составляет 1055 рублей.

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