В Ростовской области льготники смогут подать заявление на бесплатный проезд позже 20 февраля

Ветераны Ростовской области, которые хотят вместо денежной компенсации получать льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте в натуральном виде смогут подать заявление и после 20 февраля. Об этом рассказала министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

Напомним, ранее стало известно, что заявления у региональных льготников принимаются до 20 февраля, а право на бесплатный проезд вступает с 1 мая. Те же, кто обратится позже, также примут, но и сроки выдачи персонифицированной транспортной карты отодвинутся.

Напомним, на сегодня размер ежемесячной выплаты для региональных льготников - ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных - составляет 1055 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатный проезд для региональных льготников в Ростовской области: как подать заявление, сроки, куда обращаться

В Ростовской области начался прием заявлений от региональных льготников, выбравших бесплатный проезд (подробнее)