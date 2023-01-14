В Ростове в запертой квартире нашли мумифицированное тело

Теперь жильцы дома пытаются подсчитать, сколько лет в квартире пробыл труп. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В многоквартирном доме на проспекте 40-летия Победы в Ростове обнаружили мумифицированное тело человека. Об этом сообщают наши коллеги из газеты «Наше время».

Как рассказали в издании, с 23 декабря жильцы хрущевки жили без воды, которую перекрыли из-за неисправного стояка у соседки снизу — женщина никому не открывала. 12 января квартиру вскрыла полиция, и, по словам соседей, в ней нашли мумифицированный труп.

Жильцы дома были удивлены: хозяйка не была пожилой. А то, что тревогу в доме не забили, почувствовав характерный запах, объяснили тем, что на лестничной клетке жили любители кошек, и запах от их квартиры был очень резкий. Через время владельцы кошек — пожилая чета — умерли, животных вывезли, и запах выветрился.

А жильцы предполагают, что в то же время, около двух лет назад, могла умереть и соседка. Они считают, что именно ее мумифицированное тело нашли в квартире. Так ли это, предстоит разобраться правоохранительным органам.

Коммунальщикам не дали пока начать ремонт, но те оценили фронт работ — в стояке трещина, и он требует замены. Пока в квартире ведутся следственные действия, но в понедельник сантехникам разрешат приступить к работе и вернуть другим жильцам воду.

Ситуация находится на контроле областной Госжилинспекции.

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