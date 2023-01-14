Врач объяснил, почему детям и подросткам опасно красить волосы

Не все краски одинаково "полезны". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Родителям, позволяющим детям или подросткам красить волосы, стоит быть готовыми к аллергическим реакциям, впрочем, такое встречается и у взрослых. Но, если мастер работает профессионально, то проблем у клиента не возникнет. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала врач трихолог-дерматовенеролог Татьяна Егорова.

- Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13–15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция, — объяснила врач.

Перед походом в парикмахерскую или салон красоты, доктор рекомендует заранее изучить его отзывы, лицензии на работу. Если мастер использует хорошие краски и соблюдает правила, то проблем возникнуть не должно. Но, если краситься самостоятельно или в у неумелого мастера с плохой краской, то могут появиться различные проблемы, например, начнут отваливаться волосы у корней.

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