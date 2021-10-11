Дневник женщины-альбиноса: «Первым делом бежала не завтракать, а красить ресницы»

Алевтина успела натерпеться всякого от окружающих только из-за того, что у нее светлые волосы и красные глаза. Фото: из личного архива героя публикации

Что мы знаем об альбиносах? Их кожа цвета девственного снега, яркие красные глаза и белокурые волосы. Кто-то оглядывается вслед, а кто-то - с любопытством наблюдает. А все потому, что с самого рождения у них отсутствует меланин - основный пигмент, который окрашивает кожу, волосы и глаза в привычные нам цвета.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанкой Алевтиной Тимофеевой, которая родилась с уникальной внешностью. Женщина рассказала, как родители отреагировали появлению на свет необычной малышки, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в детстве, а также о том, каково это - быть непохожей на остальных.

ПОНАЧАЛУ РОДИТЕЛИ ОЧЕНЬ ИСПУГАЛИСЬ

Алевтина родилась в многодетной семье в небольшой деревушке Кировской области. Всего у Тимофеевых было трое детей. Первый Сергей был совершенно обычным ребенком, а уже через пару лет на свет появился Георгий - первый малыш с альбинизмом. Мама Тамара очень испугалась, потому что в деревне, где они жили, таких детей никто не видел.

Один из старших братьев Алевтины тоже родился с альбинизмом. Фото: из личного архива героя публикации

- Когда мама была беременна Жорой, в семье случилось горе. Загорелся соседний участок, и пламя от него перешло на наш дом. Через пару месяцев после этого она родила необычного мальчика, и подумала, что это из-за последствий пожара. Тогда ведь никто не понимал, что такое альбинизм. Опасаясь, что следующие дети будут с такой же особенностью, она долгое время делала аборты. Но, спустя пять лет, снова забеременев, решила рожать. Так в 1966 родилась я, с таким же альбинизмом, как у среднего брата.

«ЕЗЖАЙТЕ, МАМАША, В МОСКВУ»

Когда ситуация повторилась, родители серьезно испугались. Помню, мама рассказывала нам, как четно пыталась выяснить: что же это такое и как теперь быть. Но почти все деревенские специалисты лишь растерянно пожимали плечами, и только главврач роддома дал дельный совет: «Езжайте, говорит, мамаша в Москву. Там вам должны помочь!».

Собрав все сбережения из заначек, мама кинула пару платьев в сумку, и срочно выехала в столицу. Там ее немного успокоили, заявив, что это редкая генетическая особенность, которую они активно исследуют, но пока ничего конкретного сказать не могут.

Московские профессора посоветовали переехать поближе к Югу, чтобы поддержать наше с Жорой зрение. Ведь это первая и главная проблема, с которой сталкиваются альбиносы: у меня вот от рождения только 10% зрения, у брата - и того меньше. А на юге большое количество природных витаминов для поддержания здоровья: там тебе и овощи, и фрукты, все свежее и рядом - не то, что в наших краях.

Пришлось постараться, чтобы зафиксировать в кадре реальный цвет глаз Алевтины. Фото: из личного архива героя публикации

СЛУЧАЙНАЯ ПОПУТЧИЦА РЕШИЛА НАШУ СУДЬБУ

Когда мы вернулись домой, мама написала письмо своей подруге Нине в Новороссийск. На трех листах, исписанных чернилами, она подробно рассказала эту историю. Ниночка, как ласково ее звали домочадцы, была женщиной доброй и гостеприимной, в ответном письме предложила как можно скорее переезжать на юг.

Мама была женщиной решительной, поэтому оставив меня и старшего брата Сережу с папой в Кировской области, поехала на разведку в Новороссийск со средним Жориком, ему тогда было 6 лет. Уже в поезде познакомилась с попутчицей, которую звали Евгения Александровна. Мама рассказала ей, что хочет отвезти детей с плохим зрением на юг.

Услышав этот рассказ, попутчица ответила: «Зачем в Новороссийск? Там нет специальной школы. Выходи, говорит, со мной в Новочеркасске, тут есть интернат для слабовидящих и слепых детей!».

Мама, недолго думая, решилась на этот отчаянный шаг. Поначалу, сняла небольшую комнату в черте города, чтобы съездить в школу и разузнать все. И уже через неделю отправила письмо отцу, а он вместе со мной и старшим Сережей прибыл в Новочеркасск.

В школе-интернате девушка получила профессию массажиста. Фото: личный архив героя публикации

В начале сентября средний Жора уже пошел в первый класс в специализированный интернат для слабовидящих, а потом отправили и меня.

ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ МАССАЖИСТА

Когда мне было 12 лет, мама захотела переехать поближе к родным на Урал. Братья на тот момент уже были взрослые, и переезжать с нами отказались. Я же была в 6 классе, из новочеркасской школы пришлось уйти. Перевелась в уральскую школу для слабовидящих, и проучилась там до 12 класса.

Мне там очень нравилось. Директор настолько внимательно относился к школе и ученикам, что слава о ней гремела на весь Советский Союз. Туда приезжали дети со всех уголков нашей Родины. Потому что в нее набирали детей в профильные 10-11 классы, которые давали возможность получить помимо аттестата еще и диплом по специальности.

Помню, был класс для массажистов и программистов. Так, школа помогала слепым и слабовидящим найти работу и социализироваться. Я окончила массажный класс и получила диплом.

Выросла Алевтина красавицей: многие парни хотели завоевать ее внимание. Фото: личный архив героя публикации

«ЭТО ТЫ СВОРОВАЛА, КРОЛИК!»

Я никогда не спрашивала у мамы про свои особенности, ведь в интернате были и другие дети альбиносы, возможно, если бы я училась в массовой школе, это было бы очень заметно.

Но в школе это одно, а вот в обществе иногда возникали случаи разные. Мне сейчас 54, а я ту историю до сих пор забыть не могу. Помню, во втором классе попала в больницу с почками. Целый месяц находилась там одна.

В палате жил мальчик лет 16-ти, самый старший среди нас: местная малышня почтительно называла его по имени отчеству - Иван Федорович. Темноволосый и крепкий с замашками главаря банды, вечно то и делал, что устанавливал свои порядки. Федорович ходил в темно-серых штанах и белой майке, на которой вечно красовались новые пятна от утреннего компота. Его лицо никогда не выдавало радости, лишь недовольные морщины, поселившиеся в районе лба на ПМЖ. Когда Иван Федорович был особенно недоволен на белом, словно припудренном личике, появлялись пунцовые круги ненависти.

Как-то раз у него пропали коллекционные фишки, и мальчишка тут же обвинил в воровстве именно меня. Как сейчас помню, сижу на кровати, а он бьет меня по ноге, и кричит: «Признавайся, это ты своровала, кролик!»

Помню, тогда на ноге остался большой синяк от ударов, но больно мне было даже не физически, а морально. Ведь Иван Федорович дал обидное прозвище «кролик». А все из-за того, что зачастую у альбиносов ярко-красные глаза, белые волосы, ресницы и брови.

Такое выделение меня очень огорчало, хотя никому не жаловалась. Лишь тихо плакала по ночам, абсолютно не понимая, что такого сделала.

В интернате девочка не чувствовала себя особенной - там все дети необычные. Фото: из личного архива героя публикации

«МОЕ УТРО НАЧИНАЛОСЬ С МАКИЯЖА»

- Помню, всегда расстраивало повышенное внимание. Как только куда-то заходишь, сразу становишься главным объектом в комнате. Когда стала чуть старше, особенно чувствовала, что не такая, как все. Ведь они с нормальными ресницами и бровями, а я с такими белыми.

Но было и в моей внешности все же что-то красивое: это струящиеся, шелковистые волосы, цвета свежего ландыша. Красить их никогда не хотела. А вот брови и ресницы — это другое дело. В 14 лет я стала замечать, что все девочки уже пользуются тушью. Я вместе с ними. Когда красилась, сразу чувствовала себя увереннее, как будто бы другой человек. Мое утро начиналось не с завтрака, а с макияжа. Первым делом бежала к зеркалу красить ресницы и брови. Помню, даже вставала специально на час раньше, чтобы все успеть.

К счастью, мама воспринимала это нормально. Всегда меня поддерживала и понимала. Но так повезло не всем. В интернате со мной жили дети, которых сдали из-за того, что они не похожи на остальных. Некоторые родители пугались этого. Но наша мама всегда была оптимисткой, никогда меня не стыдилась, помогала понять, что я прекрасна и любима.

ПАРНИ ХОТЕЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА КРАСНЫЕ ГЛАЗА

- Я всегда была очень стеснительная, но, когда красилась, появлялась уверенность. Помню, мы выходили с девочками играть на площадку в школе, туда же приезжали городские ребята. Они часто делали комплименты в духе – «ты такая симпатичная, давай познакомимся». Вообще это так удивительно, что парни хотели со мной знакомиться, несмотря на то, что у меня красные глаза!

Помню, хотелось быть еще краше, поэтому ближе к 16 я стала завиваться. В интернате все это разрешалось. Каждый вечер сама себе делала веревочки, делила волосы на мелкие пряди и завязывала. Спать было не очень удобно, но на утро получалась прекрасная укладка. Представьте: да накрашенная, да кучерявая, да фигуристая!

Помню, к годам 20-ти, когда выходила на пляж, многие мужчины не могли отвести глаз.

Алевтина четыре раза стала мамой и уже дважды - бабушкой. Фото: из личного архива героя публикации

ПЕРЕЖИВАЛА ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

- Сейчас у меня четверо абсолютно здоровых детей! Вообще с таким зрением мне самостоятельно рожать нельзя. Но все четыре раза мои дети появились во время естественных родов.

Когда забеременела первой дочерью, вообще не переживала, что она может родиться с альбинизмом. И, правда, все произошло волшебно: кучерявая малышка была похожа на голубоглазого ангелочка.

Меньше, чем через год родила крепкого богатыря. Не знаю почему, но в последние две беременности я очень переживала, что дети родятся альбиносами. Помню, тогда много молилась.

Думаю, что по-настоящему принять себя мне помогла именно вера в Бога. Когда я стала посещать церковь, то поняла, что особенная внешность — это не испытание, а дар. Я могла бегать, прыгать, заниматься спортом. Какое-то время легкой атлетикой, а потом и гимнастикой. И это с остаточным-то зрением! Точно также работала, гуляла, знакомилась с парнями, а потом вышла замуж, родила здоровых детей, и уже сейчас бабушка двоих внуков. Ну, как разве можно мечтать о большем счастье?

НАША СПРАВКА

Альбинизм - редкое наследственное заболевание, полное или почти полное отсутствие пигмента меланина. Проявляется отсутствием нормальной вида окраски кожи, волос, радужной и пигментной оболочек глаз. Среднемировой показатель составляет один случай альбинизма на каждые 20 000 новорождённых.

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