Невролог объяснил, как правильно плавать при болях в пояснице

Есть несколько стилей плавания, которые показаны при болях в спине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Людям, у которых болит поясница, нужно плавать кролем или брасом, а при болях в шейном отделе позвоночника — плавать на спине. Такой рекомендацией в интервью с NEWS.ru поделилась невролог Екатерина Семенова.

Врач обратила внимание, что при болях в спине не стоит плавать баттерфляем — в нем слишком резкие движения.

- Если боль в шейном отделе позвоночника, то больше подходит плавание на спине, если боль в пояснице, то либо брасс, либо кроль, — подсказала Екатерина Семенова.

Также доктор добавила, что нельзя при болях в спине плавать на боку, поскольку это мешает сохранить все физиологические изгибы.

- Не должна быть перенапряжена отдельная группа мышц, они должны работать симметрично, - подсказала врач.

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