В Ростове при столкновении двух иномарок пострадал водитель

Машина осталась на боку. Фото: УГИБДД по РО

В субботу, 14 января, в Ростове в ДТП с двумя иномарками пострадал водитель. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области. На кадре с места события видно, что одна из машин просто всг

- Авария произошла около 2.30 на улице Богданова. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio ехал по улице 33-я Линия со стороны 2-й Пролетарской в сторону улицы Подвойского. На перекрестке без светофора не предоставил преимущество Hyundai Solari, ехавшему по главной дороге, - рассказали в Госавтоинспекции.

И в результате ДТП пострадал пассажир «Киа», его пришлось госпитализировать.

Обстоятельства аварии еще выясняются.

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