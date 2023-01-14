В Ростове водитель внедорожника Mercedes попал в массовое ДТП в пострадавшими

Три припаркованные машины пострадали, когда занесло одну иномарку. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В массовом ДТП в Ростове на проспекте Ленина пострадали два человека на автомобиле Mercedes. Всего же в аварию попали четыре автомобиля. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Уточняется, что авария случилась в канун Старого Нового года, 13 января, ближе к девяти вечера, на проспекте Ленина.

- По предварительным данным, водитель Mercedes Ml 320, который ехал от площади Страны Советов к проспекту Нагибина, не справился с управлением и врезался в стоявшие на обочине Kia Optima и Mazda CX-5, после этого «Мерседес» отбросило на другой припаркованный автомобиль - Nissan Murano, - прокомментировали в ведомстве.

В аварии с четырьмя автомобилями пострадали два человека — водитель и пассажир во внедорожнике «Мерседес». Сейчас представителям правоохранительных органов предстоит выяснить все детали ДТП.

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