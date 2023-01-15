В воскресенье в Ростове ожидается гололедица, в регионе — дожди и мокрый снег

Если в Ростове обойдется без осадков, то в Ростовской области местами пройдет мокрый снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 15 января, в Ростове-на-Дону и области ожидается пасмурная погода. Местами даже с дождем и мокрым снегом. Подробный прогноз сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В Ростове будет облачно с прояснениями без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 6 - 11 метров в секунду, ночью и утром порывы до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -1 до +1.

По Ростовской области также пасмурно, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, утром – туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 6 - 11 метров в секунду, ночью и утром порывы до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от -5 до 0, по югу региона — до +4 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробнее)