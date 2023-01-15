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НовостиОбщество15 января 2023 7:32

Мобилизованным из Ростовской области назвали сроки возвращения домой

На частый вопрос ответили федеральные власти
Татьяна ТИХОНОВА
Вопрос, когда ждать бойцов домой, самый частый.

Вопрос, когда ждать бойцов домой, самый частый.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки, когда мобилизованные из Ростовской области для участия в специальной военной операции смогут вернуться домой, назвали на портале Объясняем.рф федеральные власти.

На вопросы жителей донского региона, когда ждать родных, мобилизованных для участия в СВО, ответ был дан на этом портале еще в прошлом году. В нем говорилось, что ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки.

На данный момент известно, что никакой информации о замене личного состава и подразделений, участвующих в СВО не поступало.

Тот же вопрос был задан в донском пресс-центре. Мы сообщим, как только поступит ответ.

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