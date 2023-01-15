Мобилизованным из Ростовской области назвали сроки возвращения домой

Вопрос, когда ждать бойцов домой, самый частый.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сроки, когда мобилизованные из Ростовской области для участия в специальной военной операции смогут вернуться домой, назвали на портале Объясняем.рф федеральные власти.
На вопросы жителей донского региона, когда ждать родных, мобилизованных для участия в СВО, ответ был дан на этом портале еще в прошлом году. В нем говорилось, что ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки.
На данный момент известно, что никакой информации о замене личного состава и подразделений, участвующих в СВО не поступало.
Тот же вопрос был задан в донском пресс-центре. Мы сообщим, как только поступит ответ.
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