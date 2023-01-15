В Ростове иномарка насмерть сбила женщину

Погибшей оказалась женщина 55-56 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 14 января, в Ростове-на-Дону, произошло смертельное ДТП. На улице Вятской, между Иртышским и Обским переулками иномарка насмерть сбила женщину. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение об аварии поступило в 21.20, - уточнили в Госавтоинспекции. - Предварительно, 60-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм жертва ДТП скончалась на месте. Ей оказалась 56-летняя женщина.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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