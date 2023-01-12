В Таганроге сотрудника ДПС, устроившего смертельное ДТП, взяли под стражу

Расследование дела еще продолжается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Неклиновском районе суд вынес меру пресечения для полицейского, устроившего пьяное смертельное ДТП. Сообщают в ведомстве.
По ходатайству следователя, суд заключил сотрудника ДПС под стражу. Но расследование дела еще продолжается.
Напомним, авария произошла в ночь Рождества. Тогда выпивший полицейский сел за руль автомобиля «Киа Сид». Вместе с ним на пассажирском сидении ехала 28-летняя девушка. Водитель на небезопасной скорости наехал на припаркованный «КамАЗ». В результате столкновения погибла пассажирка.
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