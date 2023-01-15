В ночь на Крещение в Ростовской области будут дежурить более 300 спасателей

Более 80 купелей оборудуют для дончан. Фото: Иван МАКЕЕВ

300 сотрудников МЧС Ростовской области и более 120 единиц техники будут задействованы в обеспечении безопасности крещенских купаний, сообщает пресс-служба ведомства. Они будут дежурить на всех разрешенных в регионе местах для обрядового купания — это более 80 купелей.

Также в ГУ МЧС региона напомнили, что в прошлом году в ночь с 18 на 19 января в крещенские купели окунулись более 19 тысяч дончан. Основная масса желающих приходят в ночные часы — одиннадцати вечера 18 января до трех часов утра 19 января.

- Работу по подготовке купален начали заранее. Спасатели проверяют дно каждого водоема, оценивают общий уровень подготовки объектов, - рассказали в ведомстве. - Все официальные места для обрядовых омовений будут оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания.

У каждой разрешенной купели будут дежурить сотрудники МЧС, спасатели, казаки, полицейские, медики — всего безопасность обряда в регионе обеспечит более тысячи человек, будет задействовано 280 единиц техники.

Также в МЧС напоминают, что купание в необорудованных местах категорически запрещено.

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