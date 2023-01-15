Под Ростовом-на-Дону в аварии погибла 17-летняя девушка

Удар был такой силы, что машину помяло, словно бумажный лист. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом в ДТП погибла 17-летняя девушка. Трагедия произошла вечером 15 января на южном подъезде к городу.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 37-летняя водитель «Хендай Акцент» вместе с 17-летней дочкой ехала по трассе. При повороте она не уступила дорогу проезжающему автомобилю «Рам», за руем которого находился 59-летний водитель. Он не смог притормозить и врезался в иномарку. Удар был такой силы, что машину помяло, словно бумажный лист.

- В результате аварии 17-летняя девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

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