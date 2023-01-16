В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 62-летнего мужчину

Мужчину искали несколько дней. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав
В Ростовской области нашли мертвым 62-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
62-летний дончанин бесследно исчез еще 10 мая. Его местонахождение оставалось неизвестным до 14 января. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам. Те, в свою очередь, вели поиски практически круглосуточно. Спустя несколько дней поиска мужчину нашли мертвым.
Где было обнаружено тело мужчины и причину смерти волонтеры не сообщили.
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