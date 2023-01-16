В Ростовской области мужчина хотел заработать, но лишился всех сбережений

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новошахтинске мужчина хотел подзаработать, но лишился всех сбережений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина нашел в сети рекламу платформы для легкого заработка. Его привлекло предложение и он оставил заявку. Спустя время ему позвонили с неизвестного номера и представились менеджером этой компании. Аферист предложил выгодную сделку, и мужчина не смог отказаться. За две недели он перевел на счет мошенников больше миллиона рублей. Когда они перестали выходить на связь, то он понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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