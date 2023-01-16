В Ростове-на-Дону 16 января воздух прогреется до +1 градуса

К вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове 16 января ожидается температура до +1 градуса. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, рабочая неделя в городе начнется с пасмурной погоды. Днем в городе ожидается до +1 градуса и снег с дождем. К вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов. В этот день ожидается небольшой ветер до 2 метров в секунду.
Во вторник, 17 января, погода в Ростове будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров покажут +1...+2 градуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В воскресенье в Ростове ожидается гололедица, в регионе — дожди и мокрый снег
Днем будет ветрено