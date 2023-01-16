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НовостиОбщество16 января 2023 5:29

В Ростове-на-Дону 16 января воздух прогреется до +1 градуса

Синоптики прогнозируют в городе снег с дождем
Лейла МИРИШОВА
К вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов.

К вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 16 января ожидается температура до +1 градуса. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, рабочая неделя в городе начнется с пасмурной погоды. Днем в городе ожидается до +1 градуса и снег с дождем. К вечеру столбики термометров опустятся до 0 градусов. В этот день ожидается небольшой ветер до 2 метров в секунду.

Во вторник, 17 января, погода в Ростове будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров покажут +1...+2 градуса.

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