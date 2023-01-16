В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с отключения электричества

Десятки домов обесточат на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчан в начале рабочей недели ждет отключение электричества. Об этом сообщили на сайте "Донэнерго".

Так, 16 января, с 9 до 17 часов отключения запланированы домах №№ 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9 на проспекте 40 лет Победы. В это же время свет отключат в домах по адресам: улицы Пугачева, 25-47, 28-46; Молодежная, 61-83, 62-78; Грисенко, 3-17, 4-16; Лихачева, 3-15, 4-12; Российская, 16-34, 5-25; Хасанская, 1-35, 2-24; Монгольская, 1-21, 2-18.

В этот же день электричество отключат в домах №№ 151-175 на улице Украинской, №№ 30-36, 29-35 на Алтайской, №№ 184-196, 203-215 на Белорусской, №№ 1-39, 2-38 в переулке Сахалинском, №№ 6-12, 3-7 в Танаисском, №№ 4-8, 3-7 в Тузлове, №№ 2-8, 1-11 в Покровском и №№ 1-11, 2-18 в Чертковском.

А с 10 до 12 часов отключения пройдут по адресам: на улицах Серафимовича (дома №№ 30-44, 25-51), Московской (дома №№ 43/13, 48, 50А), Темерницкой, дом № 34 и на проспекте Буденновском (дома №№ 17-19).

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