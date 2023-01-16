В Таганроге ожидается потепление до +5 градусов

Сегодня, 16 января, днем обещают 0 градусов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 16 до 22 января в Ростовской области жителей Таганрога ожидает потепление до +5 градусов. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, сегодня, 16 января, днем обещают 0 градусов, а в предстоящую ночь - около -3. После этого начнется постепенное потепление, и уже со среды до пятницы будет в районе +4-5 градусов днем и от 0 до -2 в темное время суток.

Ветер в приморском городе в течение семи дней будет преимущественно восточным, примерно 6-8 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16 января в Таганроге временно приостановят работу трамвая № 5

Это связано с техническими работами (подробности)